Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина "историческим".
"Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил благодарность команде прокурора МУС Карима Хана, самому суду, а также "всем в мире", кто помогает Украине "в борьбе за справедливость".
17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к "незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей", с Украины в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС и возмущены самой постановкой этого вопроса.
В свою очередь президент США Джо Байден назвал оправданным решение МУС.
В.Алиев
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