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Дальнее зарубежье 21.03.2023 09:07

Байден подписал закон, поддерживающий раскрытие разведданных о COVID-19

Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон, предписывающий американской нацразведке рассекретить часть информации о происхождении коронавируса, сообщает Белый дом.

"20 марта 2023 года президент США подписал закон (...), который требует от главы национальной разведки рассекречивания определенной информации о происхождении COVID-19", - говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь Байден в своем заявлении после подписания документа отметил, что "разделяет стремление Конгресса - опубликовать как можно больше информации о происхождении COVID-19".

"Нам нужно все выяснить, чтобы убедиться, что мы сможем лучше предотвращать пандемии в будущем. Моя администрация продолжит изучать всю засекреченную информацию, связанную с происхождением коронавируса, включая версию о том, что вирус связан с Уханьским институтом вирусологии", - подчеркнул глава США.

По его словам, администрация США "будет рассекречивать и распространять как можно больше информации в соответствии с его конституционными полномочиями по защите от разглашении информации, которая может нанести урон нацбезопасности".

Ранее Палата представителей и Сенат США проголосовали за рассекречивание данных американской разведки о происхождении COVID-19, после чего законопроект отправится на подписание к Байдену.

В разведсообществе США расходятся во мнениях по поводу происхождения вируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или появилось естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.

Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.

Вскоре после начала пандемии бывший тогда президентом США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", однако его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, КОРОНАВИРУС


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