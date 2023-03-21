Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2023г сократился на 26%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 26,1% - до 3,133 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $1 млн 156,3 тыс. (спад на 32,7%).

В январе в Азербайджан также импортировано 35,293 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 44,4%) на сумму $10 млн 703 тыс. (рост на 15,2%).

Кроме этого, за отчетный период в 2,4 раза - до 14,171 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $2 млн 861,9 тыс. (рост на 89,7%).

Б.Рустамбеков