Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2023г сократился на 26%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 26,1% - до 3,133 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $1 млн 156,3 тыс. (спад на 32,7%).
В январе в Азербайджан также импортировано 35,293 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 44,4%) на сумму $10 млн 703 тыс. (рост на 15,2%).
Кроме этого, за отчетный период в 2,4 раза - до 14,171 тыс. единиц – увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $2 млн 861,9 тыс. (рост на 89,7%).
Б.Рустамбеков
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