В Азербайджане за 24 часа выявили пять случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 284, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано восемь случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 37,5%.

Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 153 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 922 человека (+64 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 209 человек.

За сутки медики провели 441 тест на коронавирус против 465 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 550 тыс. 795 тестов на COVID-19.

Р.Керимов