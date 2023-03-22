В Азербайджане за 24 часа выявили пять случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 284, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано восемь случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 37,5%.
Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 153 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 922 человека (+64 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 209 человек.
За сутки медики провели 441 тест на коронавирус против 465 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 550 тыс. 795 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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