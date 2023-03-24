Еврокомиссия выдвинет предложение по расширению производства боеприпасов в ЕС - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность министров иностранных дел и обороны ЕС поставить Украине 1 млн снарядов за 12 ближайших месяцев и объявила, что ЕК подготовит предложение по усилению производства боеприпасов в Евросоюзе.

"Нужно усилить возможности производства боеприпасов в Европе значительным образом. Мы обсуждали способы продвинуться в этом деле как можно скорее. Комиссия представит законодательное предложение, которое позволит усилить промышленное производство боеприпасов", - сообщила глава ЕК в четверг вечером в Брюсселе на пресс-конференции после первого дня работы саммита ЕС.

По ее словам, предложение будет предусматривать поддержку промышленности за счет европейского бюджета. Это потребует расширить и переоборудовать производственные линии и обеспечить ускорение производства, объяснила фон дер Ляйен.