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Спорт 26.03.2023 23:00

«Галатасарай» победил «Карабах» в благотворительном матче

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в воскресенье наблюдали на стадионе «Олимпийский» за благотворительным матчем в Баку между футбольными клубами «Карабах» и «Галатасарай».

Матч был организован с целью оказания помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в феврале текущего года в Турции. Все доходы от игры будут направлены для помощи пострадавшим от землетрясения.

Всего на матч было продано свыше 62 тыс. билетов.

Президент ФК «Галатасарай» Дурсун Озбек подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву форму клуба c номером 10, которую подписали игроки турецкого клуба.

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Галатасарая».

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФУТБОЛ, МАТЧ


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