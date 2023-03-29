Вьетнам планирует увеличить до 45 дней срок безвизового пребывания туристов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь поручил подготовить поправки в закон о въезде, выезде и транзите иностранцев и продлить безвизовое пребывание для них с 15 до 45 дней, сообщает портал Vietnam Net.
"Большинство членов кабмина согласились с предложением увеличить срок безвизового пребывания во Вьетнаме для туристов из ряда стран с 15 до 45 дней, а срок пребывания по онлайн-визе - с 30 до 90 дней", - пишет издание.
Следующее заседание правительства состоится в мае.
Как напоминает портал, увеличение сроков безвизового пребывания касается туристов из России, Белоруссии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.
В настоящее время Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.
Вьетнам стал одной из первых стран Юго-Восточной Азии, которая полностью открылась для международного туризма после пандемии коронавируса. В прошлом году страну посетили всего 3,6 млн туристов, это 20% от допандемийного уровня.
В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.
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