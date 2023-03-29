В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 97 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 591, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 74 случая.
За 24 часа от COVID-19 умерло 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 178 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 117 человек (+2 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 296 человек.
За сутки медики провели 1 432 теста на коронавирус против 1 721 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 556 тыс. 844 теста на COVID-19.
Н.Аббасова
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