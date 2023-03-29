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Финансы 29.03.2023 17:16

СК Ipek Yolu Sigorta сократила в 2022г чистую прибыль на 25%

Чистая прибыль страховой компании Ipek Yolu Sigorta по итогам 2022 года составила 726,027 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось ранее, прибыль СК в 2021 году составила 971,053 тыс. манатов. Таким образом, в 2022 году компания сократила прибыль на 25,2%.

Согласно финансовой отчетности компании за 2022 год, доходы составили 20 млн 589,489 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 20 млн 526,223 тыс. манатов (рост на 31,2%), инвестиционные доходы – 446,844 тыс. манатов. Отрицательное значение страховых резервов составляет 530,2 тыс. манатов, что сократило доходы компании. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за прошлый год составили 19 млн 681,955 тыс. манатов, в том числе объем страховых выплат – 184,315 тыс. манатов (спад в 14,7 раза), возврат по премиям –226,946 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 1 млн 720,839 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 17 млн 524,674 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

В 2022 году активы компании увеличились на 35,1% - до 32 млн 238,406 тыс. манатов, обязательства увеличились в 2,3 раза – до 16 млн 687,849 тыс. манатов, тогда как капитал сократился на 7,1% - до 15 млн 550,557 тыс. манатов,

В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, остался без изменений - 7,9 млн манатов.

Страховая компания "Ipek Yolu Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с 1996 года. Уставный капитал компании равен 14 млн 77 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: СК, ПРИБЫЛЬ, АКТИВЫ


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