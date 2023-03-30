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Здравоохранение 30.03.2023 17:14

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 660, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 97 случаях заражения. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 28,9%.

За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне - трое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 182 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 134 человека (+17 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 344 человека.

За сутки медики провели 957 тестов на коронавирус против 1 тыс. 432 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 557 тыс. 801 тест на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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