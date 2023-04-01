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Дальнее зарубежье 01.04.2023 00:32

Бельгийский МИД призвал соотечественников не посещать Иран, а уже находящихся там - немедленно его покинуть

Министерство иностранных дел Бельгии распространило в пятницу призыв к подданным королевства не совершать поездки в Иран, а к тем, кто в настоящее время находится в этой стране, как можно скорее ее покинуть.

"Любой бельгийский приезжий (в Иран), в том числе обладающий двумя национальностями (бельгийской и иранской), подвергается высокому риску ареста, произвольного задержания, несправедливого судебного разбирательства и жестокого обращения", - говорится в специальном коммюнике МИД Бельгии.

В документе отмечается, что "этот риск также касается людей, совершающих простые туристические, родственные или профессиональные поездки в Иран".

Бельгийское внешнеполитическое ведомство указывает на обстановку "повышенного риска задержания на всей иранской территории".

При этом, предупреждают в Брюсселе, "в случае ареста или задержания соблюдение основных прав и личная безопасность не могут быть гарантированы".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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