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Дальнее зарубежье 02.04.2023 14:15

Более 1 тыс. полицейских и пожарных были ранены в ходе протестов во Франции за последние две недели

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 16 марта - со дня решения правительства о проведении пенсионной реформы - в ходе акций протеста 1093 полицейских, жандарма и пожарных-спасателя получили ранения.

"И было также 2579 умышленных поджогов и 316 нападений на государственные здания", - сообщил глава МВД в интервью газете Le Journal du dimanche.

"Когда вмешиваются насилие, погромщики и ультралевые, тогда долг сил порядка сказать: "Стоп". Я против того, чтобы уступать интеллектуальному терроризму крайне левых, переворачивающему ценности, когда погромщики оказываются жертвами, а полицейские - агрессорами", - заявил Дарманен.

При этом он также сообщил, что в органах правопорядка по итогам действий в ходе протестов ведется 36 внутренних расследований в полиции, и 2 - в жандармерии в связи с подозрениями о "полицейском насилии". Министр заверил, что у него "никогда не дрогнет рука в отношении тех, кто опозорил свою униформу". В связи с этим Дарманен напомнил, что в 2021 году были наказаны 111 полицейских и жандармов за "непропорциональное применение силы".

Правительство 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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