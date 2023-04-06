Мировую экономику ожидают годы медленного роста - глава МВФ

Глобальная экономика будет расти медленно в ближайшие годы, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, чье мнение приводит Financial Times.
В ближайшие 5 лет мировая экономика станет увеличиваться в среднем примерно на 3% в год, полагает глава МВФ. Это худший среднесрочный прогноз с 1990 года.
Среди сдерживающих рост факторов Георгиева отметила дальнейшую фрагментацию экономики и геополитическую напряженность.
МВФ также присоединяется к призывам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных институтов о сохранении центральными банками курса на повышение процентных ставок в ближайшие кварталы. По словам Георгиевой, борьба с инфляцией крайне важна для улучшения среднесрочных экономических показателей.
Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse обнаружил ошибки, допущенные некоторыми банками в управлении рисками, а также недосмотры надзорных органов, однако власти и регуляторы в последние недели действовали быстро и системно, заявила глава МВФ.
Новые экономические прогнозы, которые фонд опубликует на следующей неделе, почти не будут отличаться от январских, отметила Георгиева. В январе он ожидал замедление роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году.
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