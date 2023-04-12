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Внешняя политика 12.04.2023 13:03

Международные посредники стремятся вернуть Армению за стол переговоров – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что международные посредники предпринимают усилия для возвращения Армении за стол переговоров по мирному договору.

«Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров и ведут интенсивную работу в этом направлении. Мы призвали Ереван вернуться за стол переговоров», - сказал Байрамов на пресс-конференции в среду по итогам переговоров в Баку с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Байрамов сообщил, что проинформировал Османи об усилиях, которые предпринимает Баку для нормализации отношений с Ереваном, базовых принципах мирного договора.

При этом глава МИД Азербайджана заявил, что в результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты между Баку и Ереваном не осуществляются. По его словам, вместо участия в прямых переговорах Армения прибегает к военным провокациям.

Байрамов добавил, что «Баку считает неприемлемым вмешательство Еревана в процесс реинтеграции армянского населения Карабаха».

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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