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Внешняя политика 28.12.2023 16:41

Между Баку и Ереваном все еще сохраняются разногласия по мирному договору, но их число серьезно сократилось – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что между Баку и Ереваном все еще остаются определенные разногласия по мирному договору, но их число серьезно сократилось.

«Между сторонами все еще остаются разногласия по мирному договору. Но могу сказать, что число статей, по которым имелись разногласия, серьезно сократилось. В последних предложениях, полученных от армянской стороны 21 ноября 2023 года, есть пусть и небольшой, но и определенный прогресс», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, в настоящее время сложно сказать насколько стороны близки к подписанию мирного договора.

«Дорога к мирному договору открыта, мир реален. Могу сказать, что если будет политическая воля с армянской стороны, то тогда можно быстро достигнуть результата по мирному договору», - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что в будущем Азербайджан и Армения могут на границе провести переговоры по мирному договору и такое предложение выдвинуто.

Глава МИД Азербайджана добавил, что считает неправильным раскрывать детали мирных переговоров, так как они могут навредить общему переговорному процессу.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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