Баку передал Еревану ответ на последние предложения по мирному договору – глава МИД Азербайджана

Азербайджан направил Армении ответ на последние предложения, касающиеся мирного договора, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Пакет предложений, над котором мы ранее работали в течение месяца, передан Армении», - заявил Байрамов в интервью государственному телеканалу AzTV.
Министр добавил, что переговорный процесс с Арменией продолжается. Он отметил, что ожидает проведения встреч сторон в 2024 году.
Байрамов подчеркнул, что в последнее время в Баку получают позитивные сигналы из Еревана, но ждут реальных действий от Армении по мирному процессу.
«Мы реально смотрим на мирный процесс. Но мы должны понимать, что мирный договор это не 100%-ое решение всех вопросов. Мирный договор – это фундамент дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией», - добавил министр.
Р.Керимов
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