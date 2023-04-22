В Европарламенте призвали ЕС к масштабным санкциям против Китая

Глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер заявил, что ЕС должен ввести "масштабные санкции" против Китая. Об этом сообщает Spiegel.

"ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций в случае нападения Китая на Тайвань, заблаговременно и убедительно уведомив об этом [китайскую сторону]. Это было бы наилучшей опцией для предотвращения эскалации", - заявил политик.

Политик заявил, что экономическая зависимость от Китая не должна быть поводом для смягчения политики. Вебер призвал страны ЕС "перестать сосредотачивать внимание на мегамагните Китая" и создать зону свободной торговли с участием демократий, в том числе, Бразилии.

При этом лидер ЕНП раскритиковал лидера Франции за призыв увеличить независимость от США и назвал "катастрофой" его поездку в Китай.

"Многие государства Центральной и Восточной Европы сейчас сближаются с Вашингтоном, потому что считают Берлин и Париж ненадежными. <..>Сегодня успешная стратегия в отношении Китая возможна только в координации с США. ЕС не может в настоящее время противодействовать Китаю в одиночку ни политически, ни в военном плане", - подчеркнул Вебер.

В.Алиев