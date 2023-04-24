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Дальнее зарубежье 24.04.2023 14:10

Президент Болгарии не хочет спешить с вручением мандата на формирование нового правительства

Президент Болгарии Румен Радев заявил в понедельник о том, что не намерен спешить с представлением поручения о формировании нового правительства страны.

"Политическая ситуация достаточно сложна и требует очень внимательного подхода, диалога и разума. Я провел консультации с представителями партий сразу после начала работы Народного собрания, чтобы понять насколько ответственно они отнесутся к формированию правительства", - приводит слова Радева болгарское телевидение.

"Да, время для представления поручения о формировании правительства важно, но еще более важны их зрелость и ответственность", - подчеркнул он.

В четверг на прошлой неделе Радев провел консультации по поводу формирования нового кабинета министров с руководством двух наиболее представительных в новом составе парламента коалиций "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" и "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария". Однако мандат на формирование правительства Радев никому не вручил.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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