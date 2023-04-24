В Азербайджане за 24 часа зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 110, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 10 случаев.
За 24 часа случаев летального исхода от COVID-19 не зафиксировано.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 226 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 631 человек (+8 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 253 человека.
За сутки медики провели 637 тестов на коронавирус против 665 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 583 тыс. 322 теста на COVID-19.
Н.Аббасова
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