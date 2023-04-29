В Азербайджане за 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 354, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 49 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 3 человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 241 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 861 человек (+27 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 252 человекa.

За сутки медики провели 1166 тестов на коронавирус против 1081 тестa накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 589 тыс. 504 тестa на COVID-19.

В.Алиев