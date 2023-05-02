Денежная база в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 0,9%, в апреле - сократилась на 0,4%

Объем денежной базы в Азербайджане на 28 апреля 2023 года составляет 17 млрд 609,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-апреле 2023 года выросла на 0,9%.

При этом в апреле 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 79 млн манатов или на 0,4%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде