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Финансы 02.05.2023 16:40

Денежная база в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 0,9%, в апреле - сократилась на 0,4%

Объем денежной базы в Азербайджане на 28 апреля 2023 года составляет 17 млрд 609,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-апреле 2023 года выросла на 0,9%.

При этом в апреле 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 79 млн манатов или на 0,4%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЦБА, БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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