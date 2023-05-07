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Здравоохранение 07.05.2023 17:04

В Азербайджане выявлено 15 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 555, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 29 случаев.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 257 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 124 человек (+24 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 174 человекa.

За сутки медики провели 800 тестов на коронавирус против 1181 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 597 тыс. 287 тестов на COVID-19.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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