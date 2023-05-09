В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 588, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 8 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 260 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 156 человек (+26 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 172 человекa.
За сутки медики провели 1500 тестов на коронавирус против 634 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 599 тыс. 421 тест на COVID-19.
Р.Ахмедов
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