В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 588, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 8 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 260 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 156 человек (+26 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 172 человекa.

За сутки медики провели 1500 тестов на коронавирус против 634 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 599 тыс. 421 тест на COVID-19.

Р.Ахмедов