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Финансы 11.05.2023 10:39

ГНС Азербайджана в январе-апреле увеличила сбор налогов в 1,5 раза – Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-апреле 2023 год выросли на 52,4% - до 7 млрд 672,2 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По итогам января-апреля 2023 года налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) составили 7 млрд 672,2 млн манатов. Из них 4 млрд 3,4 млн манатов (рост на 16,7%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год запланированы на уровне 13,4 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, ПОСТУПЛЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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