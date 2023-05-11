ГНС Азербайджана в январе-апреле увеличила сбор налогов в 1,5 раза – Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) в январе-апреле 2023 год выросли на 52,4% - до 7 млрд 672,2 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По итогам января-апреля 2023 года налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) составили 7 млрд 672,2 млн манатов. Из них 4 млрд 3,4 млн манатов (рост на 16,7%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2023 год запланированы на уровне 13,4 млрд манатов.

Б.Рустамбеков