Алиев и Науседа проводят переговоры в Вильнюсе

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа проводят в понедельник в Вильнюсе встречу в узком составе, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Литву.
По итогам переговоров Алиева и Науседы в президентском дворце в Вильнюсе в понедельник президенты Азербайджана и Литвы выступят с заявлениями для прессы.
В Вильнюсе также пройдет литовско-азербайджанский бизнес-форум.
Р.Керимов
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте сократился на 17%, стиральных машин – вырос на 18%
Правительство РФ утвердило обновленную «дорожную карту» развития нефтегазохимии
Kapital Bank увеличил в 2022г активы по МСФО на 17%, прибыль - 26%
В ДТП в Гобустанском районе погибли пять человек
Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Китайский регулятор запретил компаниям покупать чипы у американской Micron
Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая
Georgian Airways отказывает президенту Грузии в использовании своих бортов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС