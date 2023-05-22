Алиев и Науседа проводят переговоры в Вильнюсе

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа проводят в понедельник в Вильнюсе встречу в узком составе, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Литву.

По итогам переговоров Алиева и Науседы в президентском дворце в Вильнюсе в понедельник президенты Азербайджана и Литвы выступят с заявлениями для прессы.

В Вильнюсе также пройдет литовско-азербайджанский бизнес-форум.

Р.Керимов