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Внешняя политика 22.05.2023 11:07

Алиев и Науседа проводят переговоры в Вильнюсе

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа проводят в понедельник в Вильнюсе встречу в узком составе, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Литву.

По итогам переговоров Алиева и Науседы в президентском дворце в Вильнюсе в понедельник президенты Азербайджана и Литвы выступят с заявлениями для прессы.

В Вильнюсе также пройдет литовско-азербайджанский бизнес-форум.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛИТВА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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