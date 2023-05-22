В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у троих человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 735, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о пяти случаях.
Второй день подряд не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 272 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 386 человек (+0 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 77 человек.
За сутки медики провели 714 тестов на коронавирус против 791 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 612 тыс. 419 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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