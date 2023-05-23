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Дальнее зарубежье 23.05.2023 19:32

Байден перед саммитом НАТО собирается посетить Хельсинки

Президент США Джо Байден в начале июля перед саммитом НАТО в Вильнюсе может посетить Финляндию, сообщила во вторник финская газета Iltalehti со ссылками на источники во внешней политике и политике безопасности.

"Источники сообщили Iltalehti, что Соединенные Штаты хотят послать России сигнал о том, что западная сверхдержава привержена защите Финляндии и всех стран Северной Европы", - отмечает издание.

Присутствие Байдена на саммите Северных стран само по себе стало бы сильным дипломатическим сигналом, считает Iltalehti.

Возможной датой визита называется 8-9 июля, после чего Байден отправится в Литву на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Как ожидается, в Хельсинки с участием Байдена по инициативе президента Финляндии Саули Ниинистё пройдет саммит Северных стран. В нем также примут участие премьер-министры Швеции Улоф Кристерссон, Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонас Гар Стёре и Исландии Катрин Якобсдоуттир.

В последний раз действующий президент США встречался с лидерами стран Северной Европы во время визита в страны Северной Европы в 2013 году, когда Барак Обама посетил Стокгольм.

Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. 3 мая в Хельсинки состоялась встреча премьер-министров стран Северной Европы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, США, БАЙДЕН


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