Страны ЕС в I кв. импортировали лесных орехов из Азербайджана на 16,7 млн евро

Страны Европейского союза в первом квартале 2023 года импортировали из Азербайджана 3,143 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад в 2 раза год к году) на 16,703 млн евро (спад в 2,2 раза), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 1,906 тыс. т лесных орехов (рост в 2,9 раза) на 10,279 млн евро (рост в 2,7 раза), Италию - 0,798 тыс. т (спад в 7 раз) на 4,28 млн евро (спад в 7,5 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесного ореха (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов