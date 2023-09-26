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АПК 26.09.2023 18:44

Страны ЕС в январе-июле импортировали лесных орехов из Азербайджана на 27 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-июле 2023 года импортировали из Азербайджана 5,166 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад в 1,7 раза год к году) на 27,478 млн евро (спад в 1,8 раза), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 2,657 тыс. т лесных орехов (рост в 1,5 раза) на 14,377 млн евро (рост в 1,4 раза), в Италию - 1,579 тыс. т (спад в 4,2 раза) на 8,364 млн евро (спад в 4,6 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ОРЕХ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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