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АПК 04.11.2023 13:45

Страны ЕС в январе-августе импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 30 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-августе 2023 года импортировали из Азербайджана 5,604 тыс. тонн очищенных лесных орехов (спад в 1,5 раза год к году) на 29,831 млн евро (спад в 1,7 раза), следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 3,037 тыс. т лесных орехов (рост в 1,7 раза) на 16,503 млн евро (рост в 1,6 раза), в Италию - 1,623 тыс. т (спад в 4,1 раза) на 8,527 млн евро (спад в 4,5 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесных орехов (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ОРЕХ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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