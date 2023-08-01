Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

АПК 01.08.2023 11:43

Страны ЕС в январе-мае импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 24 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-мае 2023 года импортировали из Азербайджана 4,486 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 45,2% год к году) на 23,872 млн евро (спад на 49,8%), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 2,406 тыс. т лесных орехов (рост в 1,7 раза) на 12,975 млн евро (рост в 1,5 раза), в Италию - 1,284 тыс. т (спад в 5,1 раза) на 6,887 млн евро (спад в 5,6 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесного ореха (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОРЕХ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Страны ЕС в январе-апреле импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 22 млн евро Страны ЕС в I кв. импортировали лесных орехов из Азербайджана на 16,7 млн евро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az