Страны ЕС в январе-мае импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 24 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-мае 2023 года импортировали из Азербайджана 4,486 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 45,2% год к году) на 23,872 млн евро (спад на 49,8%), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".
За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 2,406 тыс. т лесных орехов (рост в 1,7 раза) на 12,975 млн евро (рост в 1,5 раза), в Италию - 1,284 тыс. т (спад в 5,1 раза) на 6,887 млн евро (спад в 5,6 раза).
Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесного ореха (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).
Р.Керимов
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