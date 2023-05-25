Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0211 GBR   2.0983 TRY   0.0854

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 74.34 +1.43 Brent 78.36 +1.52

Внешняя политика 25.05.2023 16:20

Бухарест рассчитывает развивать сотрудничество с Баку за счет проектов в энергетике и транспорте – президент Румынии

Официальный Бухарест продолжит поддерживать диалог между Баку и Брюсселем, заявил президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.

«Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом», - отметил Йоханнис в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

Он также отметил, что Азербайджан является стратегическим надежным партнером Румынии на Южном Кавказе.

«Тесные и прочные отношения между нашими государствами опираются на стратегические интересы. С этой точки зрения Ваша страна является надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа», - отмечается в письме.

Он также выразил уверенность, что Баку и Бухарест смогут направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


В 2023г состоится очередное заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии - Алиев Алиев и Йоханнис провели встречу в формате тет-а-тет Президент Румынии прибыл с визитом в Азербайджан Президент Румынии посетит Азербайджан Алиев обсудил с делегацией из Румынии вопросы экономического сотрудничества между Баку и Бухарестом Президент Азербайджана поздравил Клауса Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Румынией Президент Додон предрек гражданскую войну в случае объединения Молдавии с Румынией Президент Молдавии пригласил румынского коллегу в Кишинев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az