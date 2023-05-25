Бухарест рассчитывает развивать сотрудничество с Баку за счет проектов в энергетике и транспорте – президент Румынии

Официальный Бухарест продолжит поддерживать диалог между Баку и Брюсселем, заявил президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.
«Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом», - отметил Йоханнис в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.
Он также отметил, что Азербайджан является стратегическим надежным партнером Румынии на Южном Кавказе.
«Тесные и прочные отношения между нашими государствами опираются на стратегические интересы. С этой точки зрения Ваша страна является надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа», - отмечается в письме.
Он также выразил уверенность, что Баку и Бухарест смогут направить и усилить имеющийся потенциал, как используя возможности в рамках стратегического партнерства, так и развивая региональные проекты в таких сферах, как энергетика и транспорт.
Х.Насирзаде
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