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Дальнее зарубежье 25.05.2023 23:26

Глава Пентагона надеется, что Конгресс США поддержит стремление финансировать передачу F-16 Украине

Передача Украине истребителей F-16 - дорогостоящий план, и для его реализации важны поддержка со стороны Конгресса США, а также со стороны партнеров Вашингтона, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Не секрет, что это будет дорогим удовольствием", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, рассказывая о планах отправки Украине таких самолетов.

Остин поблагодарил Конгресс США за то, что до сих пор обе партии там поддерживали планы по оказанию военной помощи Украине. "Надеюсь, что и в случае с F-16 Конгресс будет готов помочь", - добавил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что финансирование программы по передаче самолетов, по его мнению, должно лечь не только на США, но и на их партнеров, в том числе на тех, кто не будет готов отдать Киеву свои самолеты. "Эти усилия должны быть международными", - сказал Остин.

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Тэги: США, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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