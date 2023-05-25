Глава Пентагона надеется, что Конгресс США поддержит стремление финансировать передачу F-16 Украине

Передача Украине истребителей F-16 - дорогостоящий план, и для его реализации важны поддержка со стороны Конгресса США, а также со стороны партнеров Вашингтона, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Не секрет, что это будет дорогим удовольствием", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, рассказывая о планах отправки Украине таких самолетов.
Остин поблагодарил Конгресс США за то, что до сих пор обе партии там поддерживали планы по оказанию военной помощи Украине. "Надеюсь, что и в случае с F-16 Конгресс будет готов помочь", - добавил он.
При этом глава Пентагона подчеркнул, что финансирование программы по передаче самолетов, по его мнению, должно лечь не только на США, но и на их партнеров, в том числе на тех, кто не будет готов отдать Киеву свои самолеты. "Эти усилия должны быть международными", - сказал Остин.
Ермак: территориальных компромиссов у Украины не будет
Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку
В Карсе прошли тактические учения азербайджанских и турецких военных
Туркменбашинский комплекс НПЗ в январе-апреле переработал 1,5 млн т нефти
Американская Air Products вложит $1 млрд в комплекс по переработке газа в Узбекистане
Еврокомиссия в 2023г ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м
Правительство Азербайджана обсудило Госпрограмму обновления и капремонта жилищного фонда до 2029г
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
ГАТ утвердило критерии присвоения звезд гостиницам в Азербайджане
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
Старший преподаватель Бакинской высшей школы нефти Айгюль Мусаева выбрана «Ментором года»
В Бакинской высшей школе нефти состоялся Форум дебатов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС