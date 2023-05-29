В Азербайджане за 24 часа выявлен всего один случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у одного человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 822, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 9 случаев.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 273 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 461 человек (+5 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 88 человек.

За сутки медики провели 678 тестов на коронавирус против 938 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 619 тыс. 511 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова