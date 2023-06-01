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Дальнее зарубежье 01.06.2023 09:34

Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины

Контракт на сумму $118,4 млн заключен Пентагоном с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard в рамках помощи Украине, сообщается в отчете по контрактам на сайте Пентагона.

"Global Military Products из Тампы (Флорида) получила контракт с фиксированной ценой $118,4 млн на покупку и поставку 35-мм систем ПВО Gepard. (...) Предполагаемая дата исполнения - 30 мая 2024", - говорится в документе.

Уточняется, что средства на исполнение контракта предусмотрены в рамках помощи Украине.

Ранее в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят ей боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также системы ПВО.

"В рамках этого пакета мы снабдим Украину дополнительными боеприпасами для Patriot (...) а также дадим больше систем ПВО Avenger и Stinger и, конечно, боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковых вооружений", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По его словам, речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружения для которого берут из американских арсеналов.

В свою очередь в Пентагоне сообщили, что стоимость очередной партии вооружений и боеприпасов, направляемых Украине, составляет $300 млн.

К концу апреля общая стоимость военной помощи США Украине достигала примерно $36 млрд. В мае американские СМИ отмечали: проведенная Госдепартаментом США проверка выявила, что Пентагон недопоставил Украине военной помощи на $3 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПВО, КОНТРАКТ


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