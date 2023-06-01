Азербайджан планирует к 2027г ввести в строй электростанции за счет ВИЭ мощностью 1,8 ГВт – министр энергетики

Азербайджан планирует до конца 2026 года ввести в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 1800 МВт, это позволит высвободить 1 млрд кубометров газа для экспорта, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Мы планирует реализацию мегапроекта, который позволит нам до конца 2026 года ввести в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 1800 МВт. Это, в свою очередь, позволит нам направить дополнительно 1 млрд кубометров газа на экспорт", - сказал Шахбазов в четверг, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан работает с различными компаниями, в частности с Masdar, ACWA Power, BP и др. по созданию новых энергомощностей в 1,8 ГВт в сфере ВИЭ. "До 2030 года планируется увеличить этот показатель до 5 ГВт", - отметил министр.

Шахбазов также сообщил, что экспорт "зеленой" энергии из Азербайджана в перспективе планируется осуществлять по двум направлениям - посредством силового кабеля через Грузию по дну Черного моря в Европу в объеме 4 ГВт, и через Зангезурский коридор в Нахчыван и далее в Турцию в объеме 1 ГВт.

Н.Аббасова