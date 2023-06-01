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Дальнее зарубежье 01.06.2023 14:45

Германия осуществит вклад в послевоенные гарантии безопасности Украины - Шольц

Германия осуществит вклад в послевоенные гарантии безопасности Украины, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц в рамках саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове.

«Мы сейчас делаем свой вклад в поддержку Украины. И мы всегда говорили, что должны быть гарантии мирного порядка после войны. И Германия внесет свой вклад. Как они (гарантии – ИФ-У) будут выглядеть в конкретном плане, нам еще предстоит обсудить, и мы давно говорим об этом", - заявил Шольц.

По его словам, предоставляемая Германией Украине финансовая, гуманитарная поддержка и поддержка оружием – это вклад в то, чтобы Украина продолжала сопротивляться российской агрессии на фоне непрекращающихся атак.

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Тэги: ШОЛЬЦ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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