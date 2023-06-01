Германия осуществит вклад в послевоенные гарантии безопасности Украины - Шольц

Германия осуществит вклад в послевоенные гарантии безопасности Украины, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц в рамках саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове.

«Мы сейчас делаем свой вклад в поддержку Украины. И мы всегда говорили, что должны быть гарантии мирного порядка после войны. И Германия внесет свой вклад. Как они (гарантии – ИФ-У) будут выглядеть в конкретном плане, нам еще предстоит обсудить, и мы давно говорим об этом", - заявил Шольц.

По его словам, предоставляемая Германией Украине финансовая, гуманитарная поддержка и поддержка оружием – это вклад в то, чтобы Украина продолжала сопротивляться российской агрессии на фоне непрекращающихся атак.