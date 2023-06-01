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Это интересно 01.06.2023 17:00

Продажи в экосистеме App Store в 2022г превысили $1,1 трлн

Совокупный объем платежей и покупок в приложениях экосистемы App Store в 2022 году вырос на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,123 трлн, говорится в исследовании Analysis Group, проспонсированном Apple Inc.

По сравнению с 2019 годом глобальный показатель подскочил более чем в два раза.

Большую часть из указанной суммы составляют продажи реальных товаров и услуг через приложения ($910 млрд). Внутри этой категории выделяются розничные продажи ($621 млрд), сфера путешествий ($102 млрд), а также доставка еды ($77 млрд).

Еще $104 млрд пришлось на продажи цифровых товаров и услуг, $109 млрд обеспечила реклама в приложениях.

В исследовании отмечается, что доходы разработчиков составляют небольшую долю от общих продаж в приложениях. Однако за 15 лет существования App Store создатели приложений заработали в общей сложности $320 млрд. За этот период приложения скачивали более 270 млрд раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, APPLE, ПРИЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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