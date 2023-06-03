Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает сайт азербайджанского лидера. В аэропорту Эсенбога города Анкара главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву встретили официальные лица. В.Алиев

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