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Внешняя политика 03.06.2023 16:43

Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В аэропорту Эсенбога города Анкара главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву встретили официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ИНАУГУРАЦИЯ


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