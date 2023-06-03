В Азербайджане за 24 часа умерло двое больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 859, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 4 случая.
За 24 часа от COVID-19 умерло 2 человека.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 277 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 539 человек (+9 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 человека.
За сутки медики провели 1472 теста на коронавирус против 830 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 625 тыс. 572 теста на COVID-19.
В.Алиев
Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана
Президент МОК вручил Алиеву награду Олимпийского дома
В Карабахе и В.Зангезуре до конца 2023г начнется строительство еще 9 малых ГЭС
FlyArystan запустил рейс по направлению Астана-Баку
Azer-Turk Bank созывает в июле общее собрание акционеров
Сийярто: Азербайджан может поставить в Венгрию дополнительные объемы газа
Азербайджан подписал меморандумы по ВИЭ-проектам в Нахчыване и В.Зангезуре на 900 МВт
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Главой МИД Турции стал Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер
Байден утвердил закон о повышении лимита госдолга США
Ситуация в Бахмуте условно стабильная, «вагнеровцы» ещё не окончательно покинули город
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank открыл еще один филиал в обновленной концепции
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС