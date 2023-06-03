В Азербайджане за 24 часа умерло двое больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 859, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 4 случая.

За 24 часа от COVID-19 умерло 2 человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 277 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 539 человек (+9 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 человека.

За сутки медики провели 1472 теста на коронавирус против 830 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 625 тыс. 572 теста на COVID-19.

В.Алиев