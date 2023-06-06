В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в I-ом чтении поправки в Кодексе об административных проступках, предусматривающих увеличение ряда штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно поправкам в статье 328 Кодекса, штраф за превышение скорости движения автотранспортным средством на 41-60 км/ч от установленного лимита скорости движения, составит 250 манат (в настоящее время 150 манат). Если скорость движения транспортного средства превысит установленный лимит на 61 км/ч и выше, то размер штрафа составит 350 манат (в настоящее время 250 манат).

Если транспортным средством управляет лицо, не имеющее на это право (статья 332), то штраф составит 300 манат (в настоящее время 200 манат), при нанесении незначительного телесного вреда пострадавшему в результате ДТП – 400 манат (в настоящее время 300 манат).

Если водитель транспортного средства совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то размер штрафа составит 500 манат.

Если водитель транспортного средства совершил ДТП, находясь в состоянии наркотического опьянения, под действием психотропных и иных сильнодействующих веществ, то размер штрафа составит 600 манат или ограничение возможности управления транспортным средством на срок 6-12 месяцев. Если данное лицо в течение одного года совершит аналогичное правонарушение, то штраф составит 800 манат + ограничение возможности управления транспортным средством в течение двух лет; 900 манат + ограничение возможности управления транспортным средством в течение двух лет, если пострадавшему нанесены легкие телесные травмы или материальный ущерб.

Если лицо, не имеющее право управлять транспортным средством, совершило ДТП, находясь под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, и нанесло пострадавшему незначительные телесные травмы, то штраф составит 1 тыс. манат (в настоящее время 800 манат) или административный арест сроком 1-3 месяца. Если такое лицо осуществляло пассжироперевозки под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, то ему грозит административный арест сроком 1-3 месяца.

Согласно поправкам в статье 342, отсутствие государственных регистрационных знаков или одного из них, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, которые являются поддельными или не соответствуют существующим стандартам, или выданы на другие транспортные средства, влечет штраф в размере 100 манат (в настоящее время – 60 манат).

Отказ лица, имеющего право управлять транспортным средством, доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статьях 333.2 и 333.3 настоящего Кодекса, от медицинского обследования, влечет наложение штрафа от 500 до 700 манат (в настоящее время от 400 до 700 манат) с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года, либо с учетом обстоятельств дела, личности лица, совершившего нарушение, административный арест сроком от пятнадцати дней до одного месяца с ограничением права на управление транспортным средством сроком на два года.

Отказ от медицинского освидетельствования на проверку состояния алкогольного опьянения (статья 343.8) влечет штраф в размере 150 манат. Отказ от медицинского освидетельствования на проверку состояния алкогольного опьянения при нанесении пострадавшему телесного ущерба (статья 343.9) влечет штраф размере 250-350 манат.

Отказ от медицинского освидетельствования на проверку состояния наркотического опьянения (включая опьянение психотропными веществами) влечет штраф в размере 600 манат или ограничение возможности управления транспортным средством на срок 6-12 месяцев. При повторном аналогичном нарушении в течение одного года, размер штрафа составит 800 манат или ограничение возможности управления транспортным средством сроком на два года. Кроме этого, поправки предусматривают различные штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в таком состоянии со стороны лиц, не имеющих право на управление транспортным средством. При этом в зависимости от тяжести совершения нарушения, к виновному может применяться и административный арест.

Р.Ахмедов