ЕК заключила соглашение с Украиной по программе проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали во вторник во Львове соглашение о присоединении украинской стороны к программе ЕС Connecting Europe Facility, сообщила пресс-служба ЕК.
"Это соглашение позволит украинским промоутерам проектов подавать заявки на финансирование ЕС для проектов, представляющих общий интерес в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий, что еще больше улучшит связь Украины с ее соседями по ЕС", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
По мнению Еврокомиссии, соглашение будет способствовать "интеграции Украины в единый рынок ЕС, экономическому росту, созданию рабочих мест и конкурентоспособности".
Как объясняют в Брюсселе, программа Connecting Europe Facility содействует достижению целей европейского "зеленого курса" и "цифрового десятилетия" до 2030 года, направленных на "продвижение более экологичных и устойчивых трансъевропейских транспортных и энергетических сетей, а также цифровизацию".
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