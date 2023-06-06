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Дальнее зарубежье 06.06.2023 22:33

ЕК заключила соглашение с Украиной по программе проектов в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали во вторник во Львове соглашение о присоединении украинской стороны к программе ЕС Connecting Europe Facility, сообщила пресс-служба ЕК.

"Это соглашение позволит украинским промоутерам проектов подавать заявки на финансирование ЕС для проектов, представляющих общий интерес в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий, что еще больше улучшит связь Украины с ее соседями по ЕС", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

По мнению Еврокомиссии, соглашение будет способствовать "интеграции Украины в единый рынок ЕС, экономическому росту, созданию рабочих мест и конкурентоспособности".

Как объясняют в Брюсселе, программа Connecting Europe Facility содействует достижению целей европейского "зеленого курса" и "цифрового десятилетия" до 2030 года, направленных на "продвижение более экологичных и устойчивых трансъевропейских транспортных и энергетических сетей, а также цифровизацию".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, УКРАИНА, ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГЕТИКА


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