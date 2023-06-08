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Дальнее зарубежье 08.06.2023 23:14

Байден уверен, что Конгресс будет готов выделять деньги для Украины столько, сколько потребуется

Президент США Джо Байден не сомневается, что в Конгрессе будут согласны оказывать финансовую поддержку Украине столько, сколько это будет нужно.

"Я считаю, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции.

"Мы предоставляем Украине то, что ей нужно сейчас на поле боя, и помощь, чтобы укрепить ее армию в долгосрочной перспективе", - отметил он.

При этом, американский лидер признал, что "в Конгрессе звучат вопросы о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго мы должны их поддерживать". В то же время, он выразил уверенность, что подавляющее большинство конгрессменов, включая тех, кто лично его не поддерживает, будет согласно продолжать финансирование помощи Украине.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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