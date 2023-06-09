Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Беларусь после 7-8 июля - Путин

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь начнётся после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, всё идёт по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Всё по плану, всё стабильно", - добавил президент РФ.