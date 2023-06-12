Абрау-Дюрсо планирует экспорт азербайджанского вина в Китай – глава компании

Объем инвестиций Группы компаний «Абрау-Дюрсо» в винодельческий завод «Шеки Шараб» в Азербайджане составил 6,6 млн евро, заявил владелец и основной акционер Группы Борис Титов.

«Должен сказать, что тот объем инвестиций, который был зафиксирован в нашем договоре с Минэкономики Азербайджана, это не все, что мы сюда инвестировали. Изначально цифра составляла 2-3 млн евро. Но в итоге мы превысили эту цифру в несколько раз - до 6,6 млн евро. Мы, кроме непосредственных инвестиций в завод, которые были зафиксированы в нашем договоре, купили еще дополнительное оборудование для игристых вин, производства которых изначально мы не планировали», - сказал Титов азербайджанским журналистам.

Он также отметил, что завод планирует наращивать экспорт продукции, в том числе в Турцию и Китай.

«На данный момент мы больше всего экспортируем продукцию в Россию, но мы намерены экспортировать в другие страны. В частности, в Турцию после открытия границ через Нахчыван. Кроме этого мы надеемся на китайский рынок, мы планируем отправить первый контейнер азербайджанской продукции в Китай (…) Мы вкладываем наши маркетологические, дистрибьюторские усилия, ищем партнеров для увеличения объемов», - сказал Титов.

Глава группы отметил о потенциале роста производства вина на заводе в Азербайджане выше 3,5 млн бутылок в год.

«Сегодня наша производительность в Азербайджане составляет 3,5 млн бутылок в год, но на самом деле мы можем производить больше. С середины прошлого года по сегодняшний день мы выпустили более 1 млн бутылок. Мы уже вышли на первое место по экспорту азербайджанского вина в Россию. Надеемся, что объемы производства будут только расти», - отметил Титов.

Также глава группы отметил, что в будущем рассматривает приобретение других виноделен. «Мы смотрим. Конечно, это зависит от того, что мы сможем продать, те объемы, которые мы должны соединить – виноград, виноделие и рынок, все это должно работать вместе, все должно быть увязано в единую систему, поэтому мы развиваемся. Мы считаем, что те объемы производства, которые будут здесь в ближайшие годы могут быть увеличены, в том числе за счет других производителей. Мы уже покупаем вина у других производителей, мы работаем с другими винодельнями в Азербайджане», - подчеркнул Титов.

Титов добавил, что завод нацелен развивать энотуризм (винный туризм - ИФ). С этой целью, для дегустации и покупки вина непосредственно на винодельне, при заводе открыт Музей вина. «Я еще раз хочу отметить, что за время пока мы готовили музей, Азербайджан стал еще ближе, потому что мы узнали столько интересного как из общей истории Азербайджана, так и истории виноделия. (…) Мы захотели восстановить, показать историю виноделия в Азербайджане, ведь немногие знают, что Азербайджан был самым большим винодельческим регионом Советского Союза – 276 тыс. га, что на тот период было больше чем в Молдове, Грузии, России, а также Испании. Также мы надеемся на развитие винного туризма здесь», - подчеркнул Титов.

Как отметили в компании, большая часть виноградопригодных земель, приобретенных ГК «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане, располагаются в Физулинском районе (Карабахский экономический район – ИФ-Аз). Здесь посажены автохтонный сорт «мадраса» и международный сорт «ркацители». Общая площадь действующих виноградников составляет 100 га, еще 300 га будут заложены в будущем. Также знаменитые автохтонные азербайджанские сорта винограда «мадраса» и «баяншира» планируются к посадке на втором участке в 30 га, расположенном в непосредственной близости от винодельни, в Шекинском районе.

ГК "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО Sheki Sharab в Шекинском районе Азербайджана. На инвестконкурс была выставлена госдоля в размере 86,64%.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Х.Насирзаде