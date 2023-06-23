Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен учитывать поствоенные реалии - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности завершения мирных переговоров между Баку и Ереваном для обеих сторон, в большей степени - для Армении.

«Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении», - сказал Алиев, выступая в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандос.

По его словам, мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права с учетом сложившихся реалий.

«В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле», - заявил президент Азербайджана.

Он заметил, что «в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, а в прошлом месяце даже отметила параметры территории Азербайджана» и добавил, что «эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать».

«Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир», - полагает глава азербайджанского государства.

Алиев подчеркнул, что другими важными условиями являются открытие Зангезурского коридора и вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона Азербайджана.

«За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то результат для них будет плачевным», - добавил он.

«Поэтому мы все еще ведем себя сдержанно. Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся», - заявил Алиев.

Р.Керимов