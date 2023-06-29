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Финансы 29.06.2023 16:29

Пауэлл видит необходимость в ужесточении регулирования банков размера Silicon Valley Bank

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл видит необходимость в ужесточении регулирования финансовых институтов уровня Silicon Valley Bank (SVB) и надзора за ними.

Пауэлл отмечает, что "банковская система США остается сильной и устойчивой, поток депозитов стабилизировался, и напряженность спала".

Однако Федрезерву, по его словам, следует извлечь ряд уроков из мартовского кризиса в секторе, в первую очередь относительно рисков, которые ранее не принимались во внимание.

"Проблемы у SVB возникли не из-за кредитных рисков, а из-за существенной подверженности рискам изменения процентных ставок, а также в связи с уязвимостью его бизнес-модели в тех аспектах, которые руководство банка не оценило в полной мере, включая высокую зависимостью от незастрахованных депозитов", - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного к его выступлению на конференции по финансовой стабильности в Мадриде в четверг.

Он подчеркнул важность быстрого выявления кризиса и принятия решительных ответных мер.

"Когда SVB потерпел крах, стало понятно, что ряд стандартных допущений, основанных на тяжелом опыте, оказались неверными", - отмечается в заявлении Пауэлла, опубликованном на сайте ФРС. В частности, речь идет о том, насколько быстро может происходить отток средств с депозитов в банках.

Пауэлл подчеркнул важность сохранения финансовой устойчивости крупнейших банков.

"События последних месяцев могли бы оказаться гораздо более сложными, если бы крупные банки были недостаточно капитализированы", - считает он.

В его заявлении повторяются прозвучавшие накануне на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре слова о том, что инфляция в США замедлилась, но до возврата к 2%-му целевому показателю ФРС еще далеко.

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Тэги: США, ПАУЭЛЛ, БАНКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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