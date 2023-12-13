Инфляция в США остается высокой, ФРС готова к ужесточению ДКП при необходимости - Пауэлл

Инфляция в США по-прежнему высокая, и Федеральная резервная система (ФРС) твердо привержена тому, чтобы вернуть ее к 2%, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

При этом он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% займет определенное время.

По его словам, Федрезерв готов к ужесточению денежно-кредитной политики в случае необходимости. Руководство американского ЦБ не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок.