Инфляция в США остается высокой, ФРС готова к ужесточению ДКП при необходимости - Пауэлл

Инфляция в США по-прежнему высокая, и Федеральная резервная система (ФРС) твердо привержена тому, чтобы вернуть ее к 2%, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.
При этом он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% займет определенное время.
По его словам, Федрезерв готов к ужесточению денежно-кредитной политики в случае необходимости. Руководство американского ЦБ не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок.
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