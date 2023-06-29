Эрдоган и другие лидеры мусульманских стран осудили акцию сожжения Корана в Стокгольме

Власти ряда стран ближневосточного региона раскритиковали акцию сожжения Корана в Швеции, назвав этот акт провокацией, сообщают в четверг турецкие и арабские СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что жестко отреагирует на события в Швеции.

"Реакция Турции будет предельно жесткой вплоть до демонстрации решимости к борьбе с исламофобией и проявлениями терроризма", - приводит его слова агентство "Анадолу".

"Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт", - добавил турецкий лидер.

В Багдаде назвали акцию в Швеции безответственной, которая отражает "атмосферу ненависти и враждебности, никак не связанную с правом на свободу слова".

"Эти отвратительные действия, которые оскорбляют чувства миллионов мусульман, также наносят ущерб самим западным народам, которые гордятся своим разнообразием и уважением к верам других, а также защитой религий и прав верующих", - отметили в иракском правительстве.

В МИД Саудовской Аравии со своей стороны указали, что подобные действия "не могут быть допустимыми ни под какими-либо предлогами".

"Эти действия, очевидно, призывают к ненависти, изоляции и расизму. Они противоречат напрямую международным усилиям, направленным на ценности толерантности, сдержанности и отказа от экстремизма", - говорится в коммюнике саудовского ведомства.

В Иране назвали инцидент "провокационным, необдуманным и недопустимым". Представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что правительство страны и ее жители "не потерпят такого оскорбления и решительно осуждают его".

Между тем, ранее МИД Марокко вызвал посла Швеции, чтобы выразить недовольство ситуацией, которую ведомство оценило как "оскорбляющую и безответственную".

Ранее сообщалось, что полиция Швеции разрешила активистам провести в среду акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака - сжег несколько страниц Корана перед самой большой мечетью шведской столицы.

Турция - одна из двух стран, еще не ратифицировавших вступление Швеции в НАТО. Одной из претензий Анкары к Стокгольму стали как раз антиисламские акции в Швеции.