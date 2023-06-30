Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева «нейтрализован»

Иностранный гражданин, который застрелил двух человек в аэропорту Кишинева, обезврежен, сообщил молдавский правительственный официальный telegram-канал Prima sursa ("Первоисточник").

"В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Во время штурма помещения иностранный гражданин был нейтрализован силами специального назначения. Все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта. Были приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, речь идет о гражданине Российской Федерации. Он отказывался возвращаться в Турцию, куда его хотела вернуть Пограничная полиция Молдовы.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.